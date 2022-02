Skeleton, Pechino 2022: Amedeo Bagnis impressiona nelle prove, Valentina Margaglio in difficoltà (Di martedì 8 febbraio 2022) Prosegue il percorso di avvicinamento verso le finali per quanto riguarda lo Skeleton (maschile e femminile) ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Nella giornata odierna sono andate in scena le terze e quarte manche di allenamento che ci hanno permesso di fare un quadro della situazione più definita verso il prosieguo delle competizioni. Nella terza batteria femminile miglior tempo per la cinese Dan Zhao in 1:01,96 con 15 centesimi sulla canadese Mirela Rahneva e 16 sulla belga Kim Meylemans. Quarta la tedesca Hannah Neise a 21, mentre è quinta l’austriaca Janine Flock a 36. Jacqueline Loelling si ferma in nona posizione a 43, mentre Tina Hermann è 12a a 60. Valentina Margaglio non va oltre la 17a posizione a 1,07. Nella quarta sessione doppietta tedesca con Hannah Neise in 1:01.98 davanti a ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Prosegue il percorso di avvicinamento verso le finali per quanto riguarda lo(maschile e femminile) ai Giochi Olimpici invernali di. Nella giornata odierna sono andate in scena le terze e quarte manche di allenamento che ci hanno permesso di fare un quadro della situazione più definita verso il prosieguo delle competizioni. Nella terza batteria femminile miglior tempo per la cinese Dan Zhao in 1:01,96 con 15 centesimi sulla canadese Mirela Rahneva e 16 sulla belga Kim Meylemans. Quarta la tedesca Hannah Neise a 21, mentre è quinta l’austriaca Janine Flock a 36. Jacqueline Loelling si ferma in nona posizione a 43, mentre Tina Hermann è 12a a 60.non va oltre la 17a posizione a 1,07. Nella quarta sessione doppietta tedesca con Hannah Neise in 1:01.98 davanti a ...

Advertising

OA_Sport : #Skeleton, Pechino 2022: Amedeo Bagnis impressiona nelle prove, Valentina Margaglio in difficoltà #Beijing2022… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 'É la prima slittinista ad arrivare al traguardo in posizione da skeleton' ???? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechi… - aleandreotti : RT @Eurosport_IT: 'É la prima slittinista ad arrivare al traguardo in posizione da skeleton' ???? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechi… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: 'É la prima slittinista ad arrivare al traguardo in posizione da skeleton' ???? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechi… - Eurosport_IT : 'É la prima slittinista ad arrivare al traguardo in posizione da skeleton' ???? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… -