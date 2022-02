Sci alpino, Sofia Goggia correrà la discesa olimpica? “Non garantisco”: tutti i dubbi, il programma, le date di prove e gara (Di martedì 8 febbraio 2022) Sofia Goggia è arrivata a Pechino e punta a prendere parte alle Olimpiadi Invernali 2022. La bergamasca è reduce dalla brutta caduta di Cortina d’Ampezzo e da due settimane di intenso lavoro per cercare di recuperare la giusta condizione fisica. L’obiettivo è risaputo: riuscire a disputare la discesa libera e cercare il colpaccio. La Campionessa olimpica sogna una nuova apoteosi a quattro anni di distanza dal sigillo di PyeongChang, ma è chiaro che il ginocchio malconcio crei parecchi dubbi e incertezze. Lo stato di forma non è ottimale e l’azzurra ha espresso le sue perplessità ai microfoni della Rai: “Non garantisco nulla. Oggi è il primo giorno sulla neve. Ho fatto prima un po’ di campo libero e poi del buon gigante. Le condizioni sono quelle che sono. Ho ancora un ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)è arrivata a Pechino e punta a prendere parte alle Olimpiadi Invernali 2022. La bergamasca è reduce dalla brutta caduta di Cortina d’Ampezzo e da due settimane di intenso lavoro per cercare di recuperare la giusta condizione fisica. L’obiettivo è risaputo: riuscire a disputare lalibera e cercare il colpaccio. La Campionessasogna una nuova apoteosi a quattro anni di distanza dal sigillo di PyeongChang, ma è chiaro che il ginocchio malconcio crei parecchie incertezze. Lo stato di forma non è ottimale e l’azzurra ha espresso le sue perplessità ai microfoni della Rai: “Nonnulla. Oggi è il primo giorno sulla neve. Ho fatto prima un po’ di campo libero e poi del buon gigante. Le condizioni sono quelle che sono. Ho ancora un ...

