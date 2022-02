Peschiera del Garda, sequestrati 12 kg di hashish e marijuana: due arresti (Di martedì 8 febbraio 2022) Peschiera DEL Garda (VR) – Prosegue l’impegno dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia scaligera. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Villafranca di Verona, nei giorni scorsi, al termine di un’attività d’indagine coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, Dott. Carlo Boranga, hanno tratto in arresto due persone e denunciato a piede libero altri tre soggetti per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 12 kg di hashish e marijuana oltre a 56 mila euro in contanti, ritenuti frutto dell’illecita attività. Le investigazioni hanno permesso di accertare l’esistenza di un sodalizio criminale costituito dai cinque soggetti di varie nazionalità (italiana, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022)DEL(VR) – Prosegue l’impegno dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia scaligera. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Villafranca di Verona, nei giorni scorsi, al termine di un’attività d’indagine coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, Dott. Carlo Boranga, hanno tratto in arresto due persone e denunciato a piede libero altri tre soggetti per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 12 kg dioltre a 56 mila euro in contanti, ritenuti frutto dell’illecita attività. Le investigazioni hanno permesso di accertare l’esistenza di un sodalizio criminale costituito dai cinque soggetti di varie nazionalità (italiana, ...

Sequestrati 12 chili di droga, due giovani arrestati: a Peschiera la centrale dello spaccio ... albanese e macedone) ritenuti attivi, a vario titolo, nello "spaccio" nel territorio di Peschiera del Garda. L'indagine ha preso le mosse negli ultimi mesi dello scorso anno quando i finanzieri di ...

Covid - 19 in Veneto: positivi sempre in calo, pressione ospedaliera stabile ... 43 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 42 a Villafranca (di cui 8 in terapia intensiva), 22 a Marzana, 13 a Bussolengo, 31 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 29 a Peschiera del ...

Nazionale Pista - Allenamento strade e pista a Peschiera del Garda e Montichiari Il Mondo del Ciclismo

Centrale dello spaccio a Peschiera: 12 chili di droga sequestrati, 2 arresti – VIDEO Scoperta dalle Fiamme gialle una centrale dello spaccio a Peschiera. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Villafranca di Verona hanno arrestato due persone e denunciato a piede libero altri tre soggetti per ...

... albanese e macedone) ritenuti attivi, a vario titolo, nello "spaccio" nel territorio di Peschiera del Garda. L'indagine ha preso le mosse negli ultimi mesi dello scorso anno quando i finanzieri di ...