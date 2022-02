"Per la televisione di 60 anni fa Eduardo mi scelse come figlio" (Di martedì 8 febbraio 2022) Giuseppe Fusco, 71 anni, professore, fu il protagonista dello sceneggiato "Peppino Girella", vivendo per sei mesi in casa dell'attore napoletano Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) Giuseppe Fusco, 71, professore, fu il protagonista dello sceneggiato "Peppino Girella", vivendo per sei mesi in casa dell'attore napoletano

Advertising

chetempochefa : Papa Francesco vi aspetta questa sera a #CTCF. Vi aspettiamo, per questo storico momento per la televisione, dalle… - chetempochefa : 'Che sensazione è intervistare il Papa? In tema sanremese: brividi. È una grandissima responsabilità ed è un grandi… - borghi_claudio : Ma il mitico MONTI che è tornato a predicare in televisione, non si domanda perchè nel momento in cui era diventato… - antiquensis : RT @Ndr0ide: Ma guarda un po', ora che i #virologi iniziano a dire qualche verità (sopratutto #crisanti) il governo chiede che non parlino… - roberto_papa : RT @Arturo_Scotto: Tutti giustamente applaudono #PapaFrancesco sui lager dei migranti in #Libia. Poi però devono essere conseguenti. Quando… -