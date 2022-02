Musetti-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Rotterdam 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Lorenzo Musetti sfiderà Hubert Hurkacz in occasione del secondo turno dell’Atp 500 di Rotterdam 2022, torneo sul cemento indoor olandese. Esordio convincente del giovane tennista italiano, superiore in tre set a Mikael Ymer, svedese ostico sul veloce; l’azzurro è riuscito a far valere le sue variazioni costanti, mettendo in difficoltà il più esperto svedese in molteplici occasioni e trovando diversi break pesanti, infine decisivi per i risvolti del confronto in questione. Hurkacz rappresenta però un ostacolo ancor più rilevante rispetto a Ymer, per Musetti, in quanto top 10 e generalmente più solido in ogni situazione di gioco; il polacco possiede un servizio devastante e non disdegna il gioco di tocco e a rete. La completezza tecnica di Hurkacz potrebbe creare più ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Lorenzosfiderà Hubertin occasione del secondo turno dell’Atp 500 di, torneo sul cemento indoor olandese. Esordio convincente del giovane tennista italiano, superiore in tre set a Mikael Ymer, svedese ostico sul veloce; l’azzurro è riuscito a far valere le sue variazioni costanti, mettendo in difficoltà il più esperto svedese in molteplici occasioni e trovando diversi break pesanti, infine decisivi per i risvolti del confronto in questione.rappresenta però un ostacolo ancor più rilevante rispetto a Ymer, per, in quanto top 10 e generalmente più solido in ogni situazione di gioco; il polacco possiede un servizio devastante e non disdegna il gioco di tocco e a rete. La completezza tecnica dipotrebbe creare più ...

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Hurkacz Musetti avanti a Rotterdam: battuto Ymer. Shapovalov e Karatsev subito fuori Tra i due c'è poca distanza in classifica (Musetti è numero 63, Ymer 75) ma in campo è spesso stato ... Al secondo turno ci sarà il polacco Hubi Hurkacz, testa di serie numero 4 del tabellone.

Entry list Masters 1000 Indian Wells 2022: i partecipanti e gli italiani presenti ... Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager . Gli unici due ...Nadal Matteo Berrettini Andrey Rublev Casper Ruud Felix Auger - Aliassime Jannik Sinner Hubert Hurkacz ...

Musetti-Hurkacz in TV: data, orario, canale e diretta streaming ATP 500 Rotterdam 2022 Sportface.it ATP ROTTERDAM: MUSETTI AL SECONDO TURNO Naturalmente adesso la musica cambierà non poco, dato che domani al secondo turno Musetti troverà dall’altra parte della rete il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del ranking mondiale e testa ...

Atp Rotterdam - Musetti supera Ymer all'esordio. Che fatica Tsitsipas Non brilla ma passa il talentino azzurro. Il numero uno del seeding ha bisogno degli straordinari per abbattere la resistenza di Davidovich Fokina ...

