Mahmood e Blanco mettono nel mirino la vittoria dell'Eurovision: cosa dicono i bookmakers (Di martedì 8 febbraio 2022) Messa in soffitta la schiacciante vittoria al 72esimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco sembrano veramente pronti ad andare a conquistare l'Eurovision Song Contest casalingo che si terrà a Torino. L'apprezzatissimo duetto dei due giovani ed esuberanti cantanti ha conquistato veramente tutti ed ha tutte le intenzioni di continuare la sua marcia trionfale verso la kermesse europea del prossimo maggio a suon di record di ascolti sulle piattaforme streaming. Mahmood e Blanco pronti per l'Eurovision Il successo di Brividi è infatti certificato dalla presenza stabile nella speciale classifica dei 50 brani più ascoltati al mondo su Spotify, dato che dà forma e sostanza alla speranza del nostro Paese di tutti di ripercorre le orme di Zitti e buoni dei Maneskin. Dalla loro parte il duo ha anche il ...

