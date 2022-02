(Di martedì 8 febbraio 2022)26 di Dieci è ilcolo protagonista indiscusso dell’opera di rinnovamento ad alta quota della linea ferroviariaBrienz-Rothorn-Bahn, che collega Brienz, sulle rive dell’omonimo lago, con la cima del monte Rothorn, a 2.244 metri d’altezza nell’Oberland Bernese. Con un valore infrastrutturale complessivo che si attesta sui 4 milioni e mezzo di franchi, l’opera d’ingegneria è stata possibile anche grazie all’utilizzo della macchina26, progettata proprio per adattarsi perfettamente a spazi angusti e difficili. Dotato di estrema versatilità e di ottima maneggevolezza, questosi è dimostrato particolarmente utile nella manutenzione delle gallerie e dei muri di ...

Advertising

PneusNews : Il sollevatore telescopico Mini Agri riporta in auge un gioiello dell’ingegneria storica svizzera - luciatonini : Il sollevatore telescopico Mini Agri riporta in auge un gioiello dell’ingegneria storica svizzera - TOPGAMING43 : Siku 3507 Sollevatore telescopico Manitou MHT 10230, 1:50, Metallo/Plastica, Rosso, 3 Bancali inclusi -

Ultime Notizie dalla rete : sollevatore telescopico

PneusNews.it

I carabinieri hanno ritrovato il, del valore di 50mila euro, trafugato fa in provincia di Bari TERMOLI. Ricettazione: questa l'accusa formulata nei confronti di un imprenditore 28enne, denunciato dai ...In particolare i militari, durante un controllo d'iniziativa effettuato presso l'azienda dello stesso sita in Campomarino (CB), hanno rinvenuto una macchina agricola tipo...Dotato di estrema versatilità e di ottima maneggevolezza, questo sollevatore telescopico si è dimostrato particolarmente utile nella manutenzione delle gallerie e dei muri di contenimento, nel ...Una commessa storica, da record. È quella siglata dal Gruppo Merlo, multinazionale leader nella progettazione e produzione di sollevatori telescopici ...