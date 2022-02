Gf Vip 6, quarantesima puntata: Delia Duran è la prima finalista, Alex Belli va in quarantena per rientrare in Casa, i nominati sono… (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ appena andata in onda la quarantesima puntata del Gf Vip 6. A condurre Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La puntata è iniziata parlando di Delia Duran che da quando ha preso la decisione di lasciare il marito Alex Belli, sembra aver ritrovato la voglia di divertirsi e godersi in piena libertà l’esperienza all’interno della Casa. Si è parlato anche del rapporto tra Delia e Soleil Sorge; le due, infatti, sono riuscite improvvisamente a instaurare una convivenza pacifica che a quasi tutti gli inquilini (in particolar modo a Miriana Trevisan, Jessica Selassiè e Nathaly Caldonazzo) non sembra convincere del tutto. Il conduttore ha poi chiamato Delia in Mystery Room per ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ appena andata in onda ladel Gf Vip 6. A condurre Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Laè iniziata parlando diche da quando ha preso la decisione di lasciare il marito, sembra aver ritrovato la voglia di divertirsi e godersi in piena libertà l’esperienza all’interno della. Si è parlato anche del rapporto trae Soleil Sorge; le due, infatti, sono riuscite improvvisamente a instaurare una convivenza pacifica che a quasi tutti gli inquilini (in particolar modo a Miriana Trevisan, Jessica Selassiè e Nathaly Caldonazzo) non sembra convincere del tutto. Il conduttore ha poi chiamatoin Mystery Room per ...

