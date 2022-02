(Di martedì 8 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6 cambia ancora la sua programmazione. Per sapere chiil diciassettesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6 bisognerà aspettare lunedì 14. Infatti ladi11nontrasmessa, al suo posto la nuova fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada.la doppia programmazione del Grande Fratello Vip 6? Siamo stati abituati per tutto questo tempo alla doppia programmazione del GF: il lunedì e il. Ma daè saltato tutto. La settimana scorsa ladinon c’è stata perché su Rai 1 si svolgeva il Festival di Sanremo 2022; ora invece Mediaset ha programmato una fiction in 4 puntate. Inizialmente ...

Advertising

teamsolphie : - tuttopuntotv : GF Vip 6: la puntata di venerdì 11 Febbraio non ci sarà. Ecco quando torna #GFVip6 #GFVip - Melis_morel : RT @99_fairy_: - IsaeChia : #GrandeFratelloVip 6: l’opinione di @isabenanti sulla quarantesima puntata #GfVip - 99_fairy_ : -

Ultime Notizie dalla rete : Vip puntata

La prima serata, in particolare, ha visto scontrarsi il Grande Fratellosu Canale 5 , giunto alla 40esima, e la primadella seconda stagione di Màkari , fiction in onda su Rai1 ...Canale 5: Grande Fratello2021 , la nuovadel reality show condotto da Alfonso Signorini ha incollato alla tv 3.269.000 spettatori. Share del 21.5%. Italia 1: Freedom oltre il confine , ...Soleil Stasi nella 40esima puntata del GF Vip 6 ha sfoggiato un originale look rosso e nero, con stivali e abitino abbinati: era una perfetta Regina di Cuori. Soleil Stasi sorprende ancora.Al Grande Fratello Vip sono arrivati i brani di Sanremo ... Il concorrente del Grande Fratello in camera insieme agli altri vipponi, si stava preparando per la puntata in diretta di lunedì sera e, ...