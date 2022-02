Gf Vip 6, Alex Belli tornerà nella Casa per 2 settimane, Aldo Montano sbotta: “Stomachevole!” (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ stata data comunicazione ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, del ritorno per 2 settimane di Alex Belli nella Casa più spiata d’Italia. Protagonista indiscusso di questa edizione, insieme a Soleil Sorge e Delia Duran, questo triangolo televisivo ha catturato l’attenzione del pubblico a tal punto da aver raggiunto dei picchi di share importanti. Motivo che spinge la produzione del reality a non voler rinunciare a loro. Se le due donne sono attualmente in Casa, perché non far rientrare anche Alex e vedere come si destreggeranno tra di loro? E’ questa l’idea comunicata proprio da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata. Il conduttore è certo, infatti, che questo sia l’unico modo per chiudere il cerchio una volta per tutte e vedere ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ stata data comunicazione ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, del ritorno per 2dipiù spiata d’Italia. Protagonista indiscusso di questa edizione, insieme a Soleil Sorge e Delia Duran, questo triangolo televisivo ha catturato l’attenzione del pubblico a tal punto da aver raggiunto dei picchi di share importanti. Motivo che spinge la produzione del reality a non voler rinunciare a loro. Se le due donne sono attualmente in, perché non far rientrare anchee vedere come si destreggeranno tra di loro? E’ questa l’idea comunicata proprio da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata. Il conduttore è certo, infatti, che questo sia l’unico modo per chiudere il cerchio una volta per tutte e vedere ...

