GF Vip 6 | Alex Belli torna nella Casa più spiata d’Italia

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’ex attore di Centovetrine sarà ancora una volta protagonista del reality, non come concorrente, ma come una sorta di ospite, per due settimane,. Avrà modo così di ritrovare sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge e provare a risolvere i problemi con entrambe. L'articolo proviene da DireDonna.

Grande Fratello, Delia Duran furiosa per le critiche Il pubblico del Grande Fratelloha il ... Delia Duran ha iniziato a frequentare lo studio del reality show di Canale5 quandoBelli si è ......questa frase l'ex calciatore farà il suo ingresso all'interno della casa del Grande Fratello...Intanto sui social in molti hanno notato una somiglianza tra il suo comportamento e quello di...Delia Duran, la moglie di Alex Belli è stata scelta tra Davide, Katia e Manila. Una decisione che ha spiazzato tutti gli altri concorrenti. Leggi anche GF Vip, grave lutto per Barù: “Non lo voglio ...Alex Belli a breve tornerà nella casa del Grande Fratello Vip per mettere fine al triangolo che si è creato con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, scoppia la polemica in studio Da mesi ha ...