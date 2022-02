Figlio serial killer Minghella arrestato per rapina a Torino (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è anche il Figlio 42enne del serial killer Maurizio Minghella tra i destinatari delle misure cautelari eseguite all’alba di oggi a Torino dalla Digos e dai carabinieri del Ros. L’uomo è accusato di aver rapinato due bar e di aver tentato un’altra rapina in un supermercato del capoluogo piemontese nei mesi scorsi, con la complicità di un 39enne, noto esponente della galassia anarchica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due avrebbero fatto irruzione nei locali armati di una pistola scacciacani e sarebbero scappati con un bottino di circa mille euro e alcune bottiglie di vino pregiato. Le indagini sono partite da una protesta fuori dal carcere Lorusso e Cutugno, in occasione della quale vennero lanciate bombe carta e petardi contro le forze dell’ordine. ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è anche il42enne delMauriziotra i destinatari delle misure cautelari eseguite all’alba di oggi adalla Digos e dai carabinieri del Ros. L’uomo è accusato di averto due bar e di aver tentato un’altrain un supermercato del capoluogo piemontese nei mesi scorsi, con la complicità di un 39enne, noto esponente della galassia anarchica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due avrebbero fatto irruzione nei locali armati di una pistola scacciacani e sarebbero scappati con un bottino di circa mille euro e alcune bottiglie di vino pregiato. Le indagini sono partite da una protesta fuori dal carcere Lorusso e Cutugno, in occasione della quale vennero lanciate bombe carta e petardi contro le forze dell’ordine. ...

