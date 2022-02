Federica Panicucci sconvolta a Mattino 5: “Se il vetro non avesse retto oggi non sarei qui” (Di martedì 8 febbraio 2022) Ieri pomeriggio Federica Panicucci ancora molto scossa per quello che le era successo, ha mostrato sui social, quanto accaduto a causa del forte vento che ieri ha devastato Milano. Viva per miracolo grazie alla protezione di una macchina robusta che ha tenuto e che non è stata distrutta dalla caduta di una tegola volata, a causa del vento, dal sesto piano di un palazzo. oggi, ancora molto turbata ma con il sorriso, la conduttrice di Mattino 5 News ha spiegato insieme a Francesco Vecchi quello che è successo, dicendo di essersi presa davvero un grosso spavento. “Per fortuna era su una macchina robusta” ha detto la conduttrice di Canale 5. Francesco Vecchi quindi le ha ceduto la parola chiedendole di raccontare al pubblico quello che era accaduto, con la dinamica dei fatti. “Ieri a Milano c’è stato un vento pazzesco, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Ieri pomeriggioancora molto scossa per quello che le era successo, ha mostrato sui social, quanto accaduto a causa del forte vento che ieri ha devastato Milano. Viva per miracolo grazie alla protezione di una macchina robusta che ha tenuto e che non è stata distrutta dalla caduta di una tegola volata, a causa del vento, dal sesto piano di un palazzo., ancora molto turbata ma con il sorriso, la conduttrice di5 News ha spiegato insieme a Francesco Vecchi quello che è successo, dicendo di essersi presa davvero un grosso spavento. “Per fortuna era su una macchina robusta” ha detto la conduttrice di Canale 5. Francesco Vecchi quindi le ha ceduto la parola chiedendole di raccontare al pubblico quello che era accaduto, con la dinamica dei fatti. “Ieri a Milano c’è stato un vento pazzesco, ...

