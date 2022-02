Entry list Atp Delray Beach 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Entry list dell’Atp 250 di Delray Beach 2022, evento in programma dal 14 al 20 febbraio. Seeding composto principalmente da statunitensi, ma anche tedeschi e australiani. Il giocatore con la classifica più alta, però, è il britannico Cameron Norrie, seguito da Reilly Opelka e Frances Tiafoe. E gli italiani? L’unico ammesso direttamente nel main draw è Andreas Seppi. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp 250 di Delray Beach 2022. Entry list ATP Delray Beach 2022 12 Norrie, Cameron (GBR) 29 Opelka, Reilly (USA)34 Tiafoe, Frances (USA) 43 Korda, Sebastian (USA)46 Nishikori, Kei (JPN)49 Duckworth, James (AUS) 58 Brooksby, ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 14 al 20 febbraio. Seeding composto principalmente da statunitensi, ma anche tedeschi e australiani. Il giocatore con la classifica più alta, però, è il britannico Cameron Norrie, seguito da Reilly Opelka e Frances Tiafoe. E gli? L’unico ammesso direttamente nel main draw è Andreas Seppi. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp 250 diATP12 Norrie, Cameron (GBR) 29 Opelka, Reilly (USA)34 Tiafoe, Frances (USA) 43 Korda, Sebastian (USA)46 Nishikori, Kei (JPN)49 Duckworth, James (AUS) 58 Brooksby, ...

