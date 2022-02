Emma Marrone risponde per le rime alle reprimende di Davide Maggio | ' Ragazze | dovete vestirvi come vi pare'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sanremo è finito ma la risacca delle polemiche perdura,da tradizione, ancora per qualche giorno in più. L'ultima in ordine di tempo è la querelle intercorsa tra la cantante, ...

Il suo nuovo singolo si chiama 'Confessione - Story', ma una Nesli l'ha fatta anche su. " Lei è il mio grande amore non corrisposto. In tutti i sensi. Ho amato alla follia l'artista ma anche la persona ", ha dichiarato il rapper e produttore discografico, all'anagrafe ...Uno scivolone di Davide Maggio che durante un'intervista ha dichiarato: "Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete" .non ha accettato questa frase e attraverso alcune storie su Instagram è intervenuta per rispondere al giornalista iniziando subito dicendo: "Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body ...Emma Marrone è stata una delle protagoniste della 72esima edizione del Festival di Sanremo appena conclusa. La cantante pugliese ha portato in gara il brano “Ogni volta è così” esibendosi con ...Nesli rivela: “Emma Marrone il mio grande amore non corrisposto, ho amato l’artista e la persona”. E troncando una relazione tossica ha iniziato a cambiare la sua vita Il suo nuovo singolo si chiama ...