DAY 5 – Michela Moioli, tocca a te: un altro oro per diventare leggenda (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo un'altra giornata trionfale è già tempo di pensare alla prossima. Mercoledì 9 febbraio è il quinto giorno di gare a Pechino, dove sono in corso di svolgimento le Olimpiadi invernali, e l'Italia non vuole smettere di stupire: dopo le sette medaglie conquistate in quattro giorni, miglior inizio di sempre dei Giochi invernali, gli azzurri calano una delle carte più forti di tutta l'intera delegazione. La portabandiera Michela Moioli, oro olimpico quattro anni fa a PyeongChang, si gioca un'altra medaglia nello snowboardcross. Andiamo a vedere cosa ci aspetta in questa giornata. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO SNOWBOARDCROSS – Il giorno della portabandiera è arrivato. Nella notte italiana si comincia con il seeding run di snowboardcross poi dalle 8:00 del ...

