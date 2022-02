Da venerdì niente obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia Non solo in zona bianca

Leggi su noinotizie

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il sottosegretario Costa lo ha confermato ieri. Noninma in, dall’11 febbraio, via l’di. Andranno comunque portate con sé. Per particolari contesti andranno indossate, come ad esempio in caso di assembramento o per assistere a manifestazioni sportive. L'articolo Dadiin Nonin proviene da Noi Notizie..