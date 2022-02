Covid, in Campania la curva del contagio al 12,2%. Altri 16 morti e terapie intensive in aumento (Di martedì 8 febbraio 2022) Risale sia pur leggermente in Campania l’indice di contagio. Secondo i dati del Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione i nuovi positivi al Covid sono 10.789 su 87.836 test esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 10,9%, oggi si attesta all’12,2%. Diminuisce il numero dei decessi: 16 nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali i ricoveri in terapia intensiva segnano ancora una crescita (+ 2) passando da 80 a 82; in diminunzione i ricoveri ordinari con 1.338 posti letto occupati (-13). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022) Risale sia pur leggermente inl’indice di. Secondo i dati del Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione i nuovi positivi alsono 10.789 su 87.836 test esaminati. Ieri il tasso diera pari al 10,9%, oggi si attesta all’12,2%. Diminuisce il numero dei decessi: 16 nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali i ricoveri in terapia intensiva segnano ancora una crescita (+ 2) passando da 80 a 82; in diminunzione i ricoveri ordinari con 1.338 posti letto occupati (-13). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

