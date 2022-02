Ciclismo, Filippo Ganna: “Moser è un esempio. Obiettivi Sanremo, Roubaix, maglia gialla e per il record dell’ora…” (Di martedì 8 febbraio 2022) Filippo Ganna ha grandi Obiettivi per il 2022. Così il campione del mondo a cronometro ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, in seguito alla sua vittoria nella crono dell’Etoile des Besseges. Nonostante un palmares già di primissimo livello, impreziosito dall’oro olimpico di Tokyo, Ganna rimane umile, specialmente se gli viene chiesto del paragone con Francesco Moser: “Lui ha fatto la storia, nessuno gli si può davvero avvicinare. Averlo come esempio e andare anche solo vicino a quello che ha realizzato lui, sarebbe grandioso. Quando sono andato a casa sua e ho visto tutti i suoi trofei e l’ho sentito parlare della sua carriera, ero sbalordito” Le sue parole virano poi sugli Obiettivi per questa stagione che, passando anche per il Tour de la Provence dei prossimi ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)ha grandiper il 2022. Così il campione del mondo a cronometro ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, in seguito alla sua vittoria nella crono dell’Etoile des Besseges. Nonostante un palmares già di primissimo livello, impreziosito dall’oro olimpico di Tokyo,rimane umile, specialmente se gli viene chiesto del paragone con Francesco: “Lui ha fatto la storia, nessuno gli si può davvero avvicinare. Averlo comee andare anche solo vicino a quello che ha realizzato lui, sarebbe grandioso. Quando sono andato a casa sua e ho visto tutti i suoi trofei e l’ho sentito parlare della sua carriera, ero sbalordito” Le sue parole virano poi sugliper questa stagione che, passando anche per il Tour de la Provence dei prossimi ...

