Banchine-trappola a Fiumicino | Baccini | “Urge un intervento decisivo”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 febbraio 2022)– “Dopo tante denunce, nessun: alcuni tratti di banchina del porto-canale diancora non sono stati messi in sicurezza. E’ assurdo che l’Autorità di Sistema Portuale, o a chi spetta il controllo, non siano intervenuti”. A dichiararlo, in una nota stampa, è Mario, coordinatore del centrodestra e delle liste civiche di. “La nostra città vive e si sviluppa intorno alla grande e piccola pesca, – spiega il Coordinatore – ed è nostro dovere tutelare l’azione degli operatori del settore. Invece, alcuni punti della banchina sono delle vere e proprie trappole: buche sul ciglio, scalette senza ringhiere, ferri sollevati sopra i moli. Una situazione pericolosa ed insostenibile. Perché non investire una parte delle risorse che provengono dalle concessioni demaniali e ...