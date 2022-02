WTA San Pietroburgo 2022, Camila Giorgi subito eliminata da Ekaterina Alexandrova (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si chiude subito l’avventura di Camila Giorgi al torneo 500 di San Pietroburgo. Un match altalenante con Ekaterina Alexandrova, con la padrona di casa che si impone con il punteggio di 6-2 1-6 6-2 sfruttando l’incostanza della marchigiana durante l’ora e tre quarti di sfida. La partita di Camila è immediatamente in salita, non trovando ritmo con il servizio. Tre doppi falli e si ritrova immediatamente ad inseguire; la situazione peggiora ulteriormente nel quinto gioco, venendo beffata costantemente dal contropiede avversario e ritrovandosi sotto 4-1. L’azzurra avrebbe anche la chance di dimezzare il margine in un sesto gioco risolto ai vantaggi, ma la Alexandrova se la cava, portandosi poi a casa la prima frazione. Ma come spesso accade, la partita si ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si chiudel’avventura dial torneo 500 di San. Un match altalenante con, con la padrona di casa che si impone con il punteggio di 6-2 1-6 6-2 sfruttando l’incostanza della marchigiana durante l’ora e tre quarti di sfida. La partita diè immediatamente in salita, non trovando ritmo con il servizio. Tre doppi falli e si ritrova immediatamente ad inseguire; la situazione peggiora ulteriormente nel quinto gioco, venendo beffata costantemente dal contropiede avversario e ritrovandosi sotto 4-1. L’azzurra avrebbe anche la chance di dimezzare il margine in un sesto gioco risolto ai vantaggi, ma lase la cava, portandosi poi a casa la prima frazione. Ma come spesso accade, la partita si ...

