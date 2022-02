Super Green Pass con durata illimitata dal 7 febbraio | a chi spetta e cosa cambia per tutti gli altri

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi, lunedì 7, entra in vigore il nuovo Decreto che prevede ladelper alcune categorie di persone. Quali sono le nuove regole e chi vedrà prorogata la scadenza del proprio certificato verde.illimitato, chi può averlo: il Decreto in vigore da oggi Il, detto ancherafforzato, è un tipo di certificazione verde chealle persone in seguito alla vaccinazione, oppure dopo la guarigione dall’infezione da Covid. Dal 1°, ilha validità pari a 6 mesi. ...

Bancomat vietato senzaPass: che cosa ha scatenato il panico Bancomat all'estero: le soluzioni per trovarlo Chiaramente, internet è un grande aiuto in questo. Soprattutto se la meta del ...E' obbligatorio esibire ilpass.A una deputata, Sara Cunial, che era “negativa” ma sprovvista di super green pass non è stato consentito di votare: né in aula né nel parcheggio. Una settimana più tardi, il 4 febbraio, sempre a ...(MilanoToday.it) Venerdì inoltre riapriranno discoteche e locali notturni per i possessori di super green pass La prossima data fondamentale nel possibile ritorno alla normalità, è venerdì 11 febbraio ...