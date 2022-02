Sudan: lacrimogeni contro migliaia manifestanti anti - putsch (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora tensione in Sudan. Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni a Khartoum per disperdere migliaia di manifestanti scesi in piazza per chiedere giustizia per i 79 morti nella repressione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora tensione in. Le forze di sicurezza hanno sparato gasa Khartoum per disperderediscesi in piazza per chiedere giustizia per i 79 morti nella repressione ...

