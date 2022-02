Stefano Coletta, direttore Rai1: “Sto ragionando su Amadeus” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Coletta: «Sanremo modello di nuova tv Amadeus è il nostro Maria De Filippi» La Repubblica, pagina 30, di Silvia Fumarola. La rivoluzione gentile di Amadeus si espanderà in tutto il palinsesto, è un modello da replicare. Gli ascolti più alti dal 2000, per la finale oltre 13 milioni di spettatori col 65% (media complessiva delle serate 11 milioni col 58,4%), boom del pubblico giovane e dei laureati (64,1%), social impazziti, record su RaiPlay. Non ha dubbi l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes: «Squadra che vince non si cambia, si riparte da questo Festival». Si spinge a dire che metterebbe Amadeus sul cavallo della Rai. Il conduttore, peraltro figlio di un maestro di equitazione, ringrazia e non si sbilancia: «Ci incontreremo con calma e ne riparleremo». Vorrà anche dormire – come dargli torto – ma oggi ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 7 febbraio 2022): «Sanremo modello di nuova tvè il nostro Maria De Filippi» La Repubblica, pagina 30, di Silvia Fumarola. La rivoluzione gentile disi espanderà in tutto il palinsesto, è un modello da replicare. Gli ascolti più alti dal 2000, per la finale oltre 13 milioni di spettatori col 65% (media complessiva delle serate 11 milioni col 58,4%), boom del pubblico giovane e dei laureati (64,1%), social impazziti, record su RaiPlay. Non ha dubbi l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes: «Squadra che vince non si cambia, si riparte da questo Festival». Si spinge a dire che metterebbesul cavallo della Rai. Il conduttore, peraltro figlio di un maestro di equitazione, ringrazia e non si sbilancia: «Ci incontreremo con calma e ne riparleremo». Vorrà anche dormire – come dargli torto – ma oggi ...

Advertising

bubinoblog : STEFANO COLETTA: RAI1 PARLA AGLI ADOLESCENTI CON #SANREMO2022 E #ILCANTANTEMASCHERATO - lrcccnb : @sonoancoraequi Totalmente Brie Larson in Room dopo che lei e il figlio ma Stefano Coletta as carceriere - lucafaccio : Sanremo 2022, Eleonora Daniele a Stefano Coletta: “Sembra che siamo un po’ ubriachelli, ci scusi”. La replica del D… - atenagem : RT @MarceVann: 'L'essere #NoVax o l'essere vaccinato è un dato molto serio e sensibile, che non si può chiedere. Ci tengo a dire che l'esse… - lucafaccio : Sanremo 2022, Eleonora Daniele a Stefano Coletta: “Sembra che siamo un po’ ubriachelli, ci scusi”. La replica del D… -