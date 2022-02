Sconcerti | La Juve e il suo pubblico hanno ritrovato il piacere di essere arroganti Non è ammissibile una squadra che subisce perchè non spende

Advertising

Pall_Gonfiato : #Sconcerti ha commentato la prestazione della #Juventus contro il #Verona - pccpla : RT @cmdotcom: Un cappuccino con Sconcerti: #Vlahovic, un solo giocatore ha cambiato la #Juve. Squadra, tifosi e società hanno ritrovato org… - ilbianconerocom : Sconcerti: 'La Juve e il suo pubblico hanno ritrovato il piacere di essere arroganti' - RoNando82 : @raffaelev4 @FBiasin Sconcerti ora vedrà una Juve da scudetto e l'Inter a rischio quarto posto. Ricordo ancora il p… - CalcioOggi : Un cappuccino con Sconcerti: Vlahovic, un solo giocatore ha cambiato la Juve. Squadra, tifosi e società hanno ritro… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Juve

Ascolta 'Vlahovic, un solo giocatore ha cambiato la. Squadra, tifosi e società hanno ritrovato orgoglio e arroganza' su Spreaker. Lanon può perdere a lungo per definizione, ma se lo fa da ...Come è cambiata la Juventus con Vlahovic e dove potrà arrivare? A questi due interrogativi prova a rispondere Mario, scrivendo sul Corriere della Sera cheUn cappuccino con Sconcerti: Vlahovic, un solo giocatore ha cambiato la Juve. Squadra, tifosi e società hanno ritrovato orgoglio e arroganza del 07/02/2022 alle 10:00 E’ cambiata la Juve, è cambiato ...Saranno mesi importanti per costruire la Juve che verrà: i progetti bianconeri sono sempre all’avanguardia per cercare di tornare il prima possibile ad una tappa vincente. L’editorialista de “Il ...