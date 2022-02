Per Ciprian arrivano le scuse di Maria de Filippi e Andrea Nicole è felicissima (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 7 febbraio 2022, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati a raccontare di come sta andando avanti la loro storia d’amore. Un paio di mesi fa, quando c’era stata l’improvvisa scelta della ragazza, dettata da un clamoroso colpo di scena, nessuno aveva creduto che la relazione sarebbe durata più di una settimana. La stessa Maria de Filippi ha sempre fatto capire che non credeva nelle buone intenzioni di Ciprian e ha provato più volte a smascherarlo. Più volte anche altre persone a Uomini e Donne avevano fatto notare ad Andrea Nicole che non doveva fidarsi mentre era chiaro che lei si fosse presa una cotta. Poi è successo quello che ricordiamo, con una puntata davvero imbarazzante del programma di Canale 5 durante ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 7 febbraio 2022,sono tornati a raccontare di come sta andando avanti la loro storia d’amore. Un paio di mesi fa, quando c’era stata l’improvvisa scelta della ragazza, dettata da un clamoroso colpo di scena, nessuno aveva creduto che la relazione sarebbe durata più di una settimana. La stessadeha sempre fatto capire che non credeva nelle buone intenzioni die ha provato più volte a smascherarlo. Più volte anche altre persone a Uomini e Donne avevano fatto notare adche non doveva fidarsi mentre era chiaro che lei si fosse presa una cotta. Poi è successo quello che ricordiamo, con una puntata davvero imbarazzante del programma di Canale 5 durante ...

Advertising

Mery7115 : RT @Morena_3v: Sono stata una delle poche a credere in Andrea Nicole e Ciprian da settembre e sapere che finalmente sono stati invitati per… - CosaInTendenza : Alle 16:01 Ciprian con 333 tweet è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 9 Tweet tra i più pop… - Giorgia90504843 : RT @alessandrae__: maria ha chiesto scusa per non aver creduto a ciprian ma gianni non chiede scusa per aver chiamato troia andrea nicole #… - GRJudge_ : RT @Morena_3v: Sono stata una delle poche a credere in Andrea Nicole e Ciprian da settembre e sapere che finalmente sono stati invitati per… - maliksvein : RT @Morena_3v: Sono stata una delle poche a credere in Andrea Nicole e Ciprian da settembre e sapere che finalmente sono stati invitati per… -