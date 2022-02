Milano, violenze di Capodanno in piazza Duomo: arrestati due minorenni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Due giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati a Milano poiché gravemente indiziati della commissione di alcune delle violenze sessuali e rapine avvenute la notte... Leggi su ilmattino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Due giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni sono statipoiché gravemente indiziati della commissione di alcune dellesessuali e rapine avvenute la notte...

repubblica : Milano, violenze a Capodanno in piazza Duomo: polizia arresta due minori - UnioneSarda : #Milano - Violenze sessuali e rapine in Duomo a Capodanno, in cella due minorenni - Fab8013 : RT @fratotolo2: Due giovani egiziani minorenni (16 e 17 anni) sono stati arrestati per le violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano. U… - ciafapino : RT @fratotolo2: Due giovani egiziani minorenni (16 e 17 anni) sono stati arrestati per le violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano. U… - Costanzablabla : RT @fratotolo2: Due giovani egiziani minorenni (16 e 17 anni) sono stati arrestati per le violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano. U… -