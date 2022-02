Màkari 2 | PresaDiretta o Freedom – Oltre il confine? La tv del 7 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 7su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il delitto di Kolimbetra”: Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza. Infatti non si vedono da un bel po’, ma si apre una possibilità di ritrovarsi. Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare quest’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio! Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo ...