Lamorgese a Milano: “Non unirei immigrazione a ragioni di violenza” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Gli autori dei reati sono cittadini di seconda generazione italiani di nascita ma non unirei il discorso immigrazione con quelle che sono violenze che avvengono anche a parte i cittadini italiani”. In merito alle aggressioni avvenute a Capodanno in piazza Duomo ad opera di gruppi di giovani nordafricani ai danni di ragazze lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese oggi alla prefettura di Milano dopo aver partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Presenti al tavolo anche il prefetto cittadino Renato Saccone il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il capo della polizia di Stato Lamberto Giannini. L’arrivo del ministro dell’Interno a Milano era stato richiesto a più voci dopo i fatti di San Silvestro a Milano e una lunga ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Gli autori dei reati sono cittadini di seconda generazione italiani di nascita ma nonil discorsocon quelle che sono violenze che avvengono anche a parte i cittadini italiani”. In merito alle aggressioni avvenute a Capodanno in piazza Duomo ad opera di gruppi di giovani nordafricani ai danni di ragazze lo ha detto il ministro dell’Interno Lucianaoggi alla prefettura didopo aver partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Presenti al tavolo anche il prefetto cittadino Renato Saccone il sindaco diGiuseppe Sala e il capo della polizia di Stato Lamberto Giannini. L’arrivo del ministro dell’Interno aera stato richiesto a più voci dopo i fatti di San Silvestro ae una lunga ...

matteosalvinimi : A Milano ormai è il far west. Per Sala e Lamorgese è tutto normale? - stanzaselvaggia : Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia… - StefanoFeltri : Contro le manifestazioni degli studenti c’è la strategia del manganello di @stanzaselvaggia - Kleli11 : RT @localteamtv: Protesta contro min. Lamorgese: sit-in piazza San Babila #Protesta #Milano #Lamorgese #localteam - Peppezappulla : RT @forzearmatenews: Lamorgese a Milano: 'Non unirei immigrazione a ragioni di violenza' -