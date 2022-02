Jalisse siamo disposti a tornare a Sanremo e anche ad arrivare ultimi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Qualche mese i Jalisse si sono lamentati su Facebook per essere stati scartati da Sanremo per 25 anni di fila. Il famoso duo ha anche parlato di presunti ostacoli messi dagli addetti ai lavori sul loro cammino. Ieri a Verissimo i due musicisti hanno confermato che subito dopo la loro vittoria sanremese nel 1997, ci Leggi su people24.myblog (Di lunedì 7 febbraio 2022) Qualche mese isi sono lamentati su Facebook per essere stati scartati daper 25 anni di fila. Il famoso duo haparlato di presunti ostacoli messi dagli addetti ai lavori sul loro cammino. Ieri a Verissimo i due musicisti hanno confermato che subito dopo la loro vittoria sanremese nel 1997, ci

Advertising

ParliamoDiNews : Jalisse su Sanremo: `Siamo disposti a tornare e anche ad arrivare ultimi` #jalisse #sanremo #disposti #tornare… - BITCHYFit : Jalisse su Sanremo: “Siamo disposti a tornare e anche ad arrivare ultimi, ma qualcuno è contro di noi” - StraNotizie : Jalisse su Sanremo: “Siamo disposti a tornare e anche ad arrivare ultimi, ma qualcuno è contro di noi” - francesca_ff : RT @DrusianJalisse: 'È Verissimo!' ? Siamo a Milano come turisti e come ospiti di questa fantastica città. ?? . @verissimotv #oggi #milano… - an12frnc : RT @DrusianJalisse: 'È Verissimo!' ? Siamo a Milano come turisti e come ospiti di questa fantastica città. ?? . @verissimotv #oggi #milano… -