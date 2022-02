Inter-Milan, Maldera: “Giroud? È rimasto nella partita da vero campione” (Di martedì 8 febbraio 2022) Andrea Maldera ha parlato della bravura di Olivier Giroud a colpire nel derby Inter-Milan nonostante un brutto primo tempo Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022) Andreaha parlato della bravura di Oliviera colpire nel derbynonostante un brutto primo tempo

Advertising

AntoVitiello : #Maignan gioca il suo primo #derby di Milano e lo vince da leader, cancellando definitivamente il ricordo di chi lo… - Inter : ?? | IVAN Ivan #Perisic è stato coinvolto in sette gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A (due reti, cinque as… - Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - voxvon87 : RT @Gazzetta_it: Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - RovaiEmanuele : @Gazzetta_it state tranquilli il vostro milan lo vincerà lo scudetto non importa fare questi prese di posizioni per andare contro l'inter -