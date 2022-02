Il coraggio critico di Sciascia e i professionisti del giustizialismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per capire come sta messo quel che si dice il dibattito pubblico sulle cose di giustizia in questo Paese, e se in questi decenni si sia aperto e consolidato nella riaffermazione, diciamo così, garantista, o invece richiuso come in una campana ridondante il verbo degli influencer togati, basta farsi questa domanda: il direttore del Corriere della Sera, o il direttore de La Stampa, o il direttore de l’Espresso, oggi, farebbero scrivere Leonardo Sciascia? No. Non cito a caso quelle tre testate, ma pour cause, giacché, come si sa, furono quelle che consentirono a Sciascia di scrivere le cose di cui oggi, appunto, sarebbe puramente e semplicemente inibita la pubblicazione. Non serve neppure snocciolarle qui, tanto sono note. Basta vedere a quali firme e argomenti abbiano fatto posto quei giornali, là dove prima trovavano spazio gli argomenti e la firma di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per capire come sta messo quel che si dice il dibattito pubblico sulle cose di giustizia in questo Paese, e se in questi decenni si sia aperto e consolidato nella riaffermazione, diciamo così, garantista, o invece richiuso come in una campana ridondante il verbo degli influencer togati, basta farsi questa domanda: il direttore del Corriere della Sera, o il direttore de La Stampa, o il direttore de l’Espresso, oggi, farebbero scrivere Leonardo? No. Non cito a caso quelle tre testate, ma pour cause, giacché, come si sa, furono quelle che consentirono adi scrivere le cose di cui oggi, appunto, sarebbe puramente e semplicemente inibita la pubblicazione. Non serve neppure snocciolarle qui, tanto sono note. Basta vedere a quali firme e argomenti abbiano fatto posto quei giornali, là dove prima trovavano spazio gli argomenti e la firma di ...

