Pubblicato sul sito del Circolo Nautico Riva di Traiano (www.cnrt.it) il bando di regata della "Garmin Marine Roma per 2", in doppio e in equipaggio, e quello della "Roma per 1", in solitario. Pubblicati inoltre i bandi per la "Riva per 2" (doppio ed equipaggio) e per la "Riva per 1" (in solitario). "Garmin Marine Roma per 2": le modalità d'iscrizione Contemporaneamente sono state aperte le iscrizioni, che potranno essere effettuate direttamente su una pagina apposita del sito del Cnrt (http://cnrt.it/Race.asp?ID=49 ) dove sono presenti i moduli da compilare. Quest'anno alla partenza, prevista per il 9 aprile, saranno presenti anche le imbarcazioni della Class 40 International che disputeranno, in doppio, insieme agli equipaggi della ...

“Garmin Marine Roma per 2”, aperte le iscrizioni per l’edizione 2022 Roma– Pubblicato sul sito del Circolo Nautico Riva di Traiano (www.cnrt.it) il bando di regata della “Garmin Marine Roma per 2”, in doppio e in equipaggio, e quello della “Roma per 1”, in solitario.

