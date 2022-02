Forte vento a Milano, disagi in citta' e nell'hinterland (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono numerose le chiamate giunte al centralino dei Vigili del fuoco e degli agenti della Polizia locale per via del Forte vento che soffia da questa mattina a Milano. In citta' e dintorni si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono numerose le chiamate giunte al centralino dei Vigili del fuoco e degli agenti della Polizia locale per via delche soffia da questa mattina a. In' e dintorni si sono ...

Advertising

ComuneMI : Per il forte di vento che sta soffiando in città l’Amministrazione ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi p… - MediasetTgcom24 : Vento forte a Milano, oltre cento interventi dei vigili del fuoco #milano #vento - MediasetTgcom24 : Vento forte a Milano, alberi cadono nell'area giochi bimbi di piazza Bacone #milano #piazzabacone #vento… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Forte vento a Milano, 'strage' di alberi in piazzale Susa, via Solari e piazza Prealpi #milano #vento - ManuDigrandi : @FranFerrante @RossellaMuroni @erealacci @bragachiara @AnevEolico @GiaSilvestrini @EZanchini @StefanoCiafani… -