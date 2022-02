Empoli Cagliari: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 7 febbraio 2022) Empoli-Cagliari è una partita della venticinquesima giornata di Serie A che si svolgerà al Castellani domenica 13 febbraio alle ore 13. Di fronte abbiamo due squadre che lottano per evitare la zona retrocessione. I padroni di casa dell’Empoli sono molto più tranquilli essendo posizionati a metà classifica. I rivali del Cagliari invece, dopo il pesante e inaspettato successo ai danni dell’Atalanta, intendono portare a casa altre tre punti per allontanarsi dall’ultimo terzetto. Empoli Cagliari: le probaili formazioni Andreazzoli deve fare ancora a meno di Luperto, Haas e Marchizza. In porta pronto l’inamovibile Vicariom in difesa quartetto formato da Stojanovic, Ismajili, Tonelli e Parisi. Zurkowski, Asllani e Benassi formeranno il centrocampo, in avanti pronti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022)è una partita della venticinquesima giornata di Serie A che si svolgerà al Castellani domenica 13 febbraio alle ore 13. Di fronte abbiamo due squadre che lottano per evitare la zona retrocessione. I padroni di casa dell’sono molto più tranquilli essendo posizionati a metà classifica. I rivali delinvece, dopo il pesante e inaspettato successo ai danni dell’Atalanta, intendono portare a casa altre tre punti per allontanarsi dall’ultimo terzetto.: le probailiAndreazzoli deve fare ancora a meno di Luperto, Haas e Marchizza. In porta pronto l’inamovibile Vicariom in difesa quartetto formato da Stojanovic, Ismajili, Tonelli e Parisi. Zurkowski, Asllani e Benassi formeranno il centrocampo, in avanti pronti ...

Advertising

Romanistante : Falli Mancini: Vs Genoa 1 (ammonito) Vs Empoli 3 (ammonito) Vs Cagliari 2 (ammonito) Vs Milan 3 (2 gialli) Vs Atala… - CagliariNews24 : Cagliari, ora testa all’Empoli. Keita torna in Sardegna - OLandsknecht : RT @giuseppe6471: @it_inter nelle ultime 5 abbiamo battuto solo il venezia? Empoli e Juve non valgono se si parla delle ultime 5 in general… - Bibolottistuta1 : RT @MatteoDovellini: Come ha reagito fin qui la #Fiorentina di Italiano dopo una sconfitta: - 1-3 Inter --> vinto 0-1 Udinese - 1-0 Vene… - giuseppe6471 : @it_inter nelle ultime 5 abbiamo battuto solo il venezia? Empoli e Juve non valgono se si parla delle ultime 5 in g… -