Digital marketing e comunicazione, a Bergamo mercato in crescita: si punta sulla specializzazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) CDiNnovation, società ad alto tasso di innovazione che accompagna le imprese nel processo di trasformazione Digitale e il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare il Master in Digital Business Development, hanno collaborato alla realizzazione dello Studio “La domanda e l’offerta di Digital marketing e comunicazione a Bergamo”. L’analisi fotografa la dimensione e l’evoluzione del mercato della comunicazione e del Digital marketing nell’area di Bergamo grazie all’analisi desk di 156 agenzie e le interviste in profondità di 26 agenzie del territorio con dimensione media di 10 dipendenti e operatività dai 27 ai 4 anni. Nonostante dal ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) CDiNnovation, società ad alto tasso di innovazione che accompagna le imprese nel processo di trasformazionee e il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi died in particolare il Master inBusiness Development, hanno collaborato alla realizzazione dello Studio “La domanda e l’offerta di”. L’analisi fotografa la dimensione e l’evoluzione deldellae delnell’area digrazie all’analisi desk di 156 agenzie e le interviste in profondità di 26 agenzie del territorio con dimensione media di 10 dipendenti e operatività dai 27 ai 4 anni. Nonostante dal ...

Advertising

bizcommunityit : San Valentino, come avere successo (anche) on-line #marketing - hfarmspa : ???????????? Sport e marketing: la prospettiva di aziende, agenzie e studenti. Ti aspettiamo a… - wamitalia : Scopri i KPI suggeriti da @kristenbaird91, International Account Manager, per misurare il successo delle campagne d… - Ricercamy : Come trovare un valido Digital Marketing Assistant - asthesir : RT @sorsidiweb: Esattamente un anno fa usciva per Hoepli 'Digital Wine Marketing: guida alla promozione online del vino e dell'enoturismo'.… -