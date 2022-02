Conte non è più leader del Movimento 5 Stelle: un tribunale sospende il nuovo statuto (in via cautelare) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Movimento 5 Stelle non ha più un capo: la querelle interna ai pentastellati si arricchisce di un nuovo particolare non da poco. Il giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, ha sospeso “per gravi vizi nel processo decisionale” le due delibere con cui il partito aveva modificato il proprio statuto agli inizi di agosto dello scorso anno e nominato come leader l’ex premier Giuseppe Conte. Conte non è più leader del Movimento 5 Stelle: un tribunale sospende il nuovo statuto La decisione arriva in via cautelare e Contesta al M5S l’esclusione dal voto di oltre un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilnon ha più un capo: la querelle interna ai pentastellati si arricchisce di unparticolare non da poco. Il giudice della settima sezione civile deldi Napoli, Gian Piero Scoppa, ha sospeso “per gravi vizi nel processo decisionale” le due delibere con cui il partito aveva modificato il proprioagli inizi di agosto dello scorso anno e nominato comel’ex premier Giuseppenon è piùdel: unilLa decisione arriva in viasta al M5S l’esclusione dal voto di oltre un ...

Mov5Stelle : È assolutamente necessario intervenire con risorse aggiuntive per contrastare il #carobollette, altrimenti non solo… - fattoquotidiano : #M5s, per evitare il “processo” dinanzi agli iscritti, l’ex capo si dimette dal suo ruolo. Ma il leader replica: “D… - CarloCalenda : Diciamo sempre che la politica italiana non è all’altezza del paese. Poi però parliamo solo di centri, centrini, de… - AlvisiConci : RT @ragusaibla: @AlvisiConci Ed ora Enrico Letta dovrà mettere il lutto perchè non potrà allearsi più con Conte: il punto di riferimento de… - PBurattini : Ma Conte e M5S si mandano a casa con la politica non ci i giudici. -