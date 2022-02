Alcool | spaccio | aggressioni e molestie ai cittadini | quello che accade nelle metro di Roma

(Di lunedì 7 febbraio 2022). Le lamentele da parte deierano state tante negli ultimi tempi. Le condizioni dellaRebibbia era state giudicate gravi e sull’orlo del degrado a causa di gruppi di persone che vi stazionavano quotidianamente, abusando di sostanze alcoliche e molestando gli utenti dellapolitana. A seguito delle diverse segnalazioni accumulatesi, sono arrivati i controlli sulla zona da parte della Polizia di Stato. E con essi, anche gli arresti. I servizi in zona sono stati serrati negli ultimi giorni. Le operazioni di perlustrazione e controllo hanno portato all’arresto di tre persone in esecuzione di ordine di carcerazione e alla denuncia di altre 10. Leggi anche: Manifestazione ail 14 febbraio 2022 contro l’obbligo vaccinale: orario e luogo della protesta, il ...

