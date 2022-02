Pellegatti: “L’Inter ha dominato per 45 minuti, non per 70” | Serie A News (Di domenica 6 febbraio 2022) Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby vinto dal Milan contro l'Inter Leggi su pianetamilan (Di domenica 6 febbraio 2022) Carlo, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby vinto dal Milan contro l'Inter

Advertising

PianetaMilan : #Pellegatti : “L’ #Inter ha dominato per 45 minuti, non per 70” | #SerieA News #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Pellegatti: «L’Inter nel secondo tempo non ha dominato nulla, sull’episodio del tie break…» #Acmilan #Milan #Seriea… - Milannews24_com : Pellegatti: «L’Inter nel secondo tempo non ha dominato nulla, sull’episodio del tie break…» - tutticonvocati : ???#Pellegatti: 'L'#Inter ha nettamente dominato per 45 minuti, non per 70 minuti. Nel secondo tempo non ha dominato… - milalomb : @Pellegatticarlo @crudeliofficial @mauro_suma Pellegatti, a 90° minuto hai detto che l'INTER é fortunata perché ha… -