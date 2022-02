Papa Francesco da Fabio Fazio | “Con i migranti quello che si fa è criminale” Le dure parole a Che tempo che fa

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 6 febbraio 2022)è stato ospite di Cheche fa, la trasmissione condotta dasu Rai3. Questa è la prima intervista in diretta fatta al pontefice sulla televisione italiana, in collegamento da Casa Santa Marta, la residenza delnella Città del Vaticano. Cheche fa è andato in onda eccezionalmente alle 20 invece che al consueto orario per la presenza di Bergoglio, che aveva in passato manifestato il suo apprezzamento per il conduttore in merito a un suo articolo scritto all’inizio della pandemia.e ilaffrontano diversi argomenti, e il pontefice si è in particolare soffermato sulla tragedia deicondanna la strage che si ...