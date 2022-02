(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Operazioni di bonifica oggi per uninesploso della Seconda guerra mondiale trovato ad Auletta, nele che hanno imposto l’evacuazione di una settantina di. Di origine americana, si trattava di una bomba di aereo del peso di 500 libbre contenente circa 127 chilogrammi di amatolo, un forte esplosivo, ritrovata lungo l’argine del fiume Tanagro in località Pompeano. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Salerno, sono state realizzate dai militari del 21esimo Reggimento Genio Guastatori che hanno provveduto alla rimozione della spoletta di testa della bomba. Un’operazione delicata e rischiosa tant’è che ad Auletta si è resa necessaria l’evacuazione, come detto, di una settantina di. Il brillamento, poi, ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ordigno bellico fatto brillare nel Salernitano: evacuate 70 persone - salernotoday : Ordigno bellico fatto brillare ad Auletta: evacuate 70 persone - anteprima24 : ** Ordigno bellico fatto brillare nel Salernitano, evacuate 70 persone ** - tvoggi : AULETTA, FATTO BRILLARE ORDIGNO BELLICO Operazioni di bonifica oggi per un ordigno bellico inesploso della Seconda… - SkyTG24 : Ordigno bellico fatto brillare nel Salernitano: evacuate 70 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Ordigno bellico

Operazioni di bonifica oggi per uninesploso della Seconda guerra mondiale trovato ad Auletta, nel Salernitano e che hanno imposto l'evacuazione di una settantina di persone. Di origine americana, si trattava di una ...Quiliano . E' stata recintata dai carabinieri l'area di via Dodino a Quiliano dove, venerdì scorso, è stato rinvenuto quello che potrebbe essere un(ANSA) - AULETTA (SALERNO), 06 FEB - Operazioni di bonifica oggi per un ordigno bellico inesploso della Seconda guerra mondiale trovato ad Auletta, nel Salernitano e che hanno imposto l'evacuazione di ...Quiliano. E’ stata recintata dai carabinieri l’area di via Dodino a Quiliano dove, venerdì scorso, è stato rinvenuto quello che potrebbe essere un ordigno bellico. L’oggetto è stato riportato alla luc ...