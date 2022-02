MotoGP | Test Sepang | un record bestiale

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il day 2 fa calare il sipario suididella. Ed è il giorno della “Bestia”, al secolo Enea Bastianini. Il riminese è autore del miglior tempo di questa giornata che è anche il nuovodel tracciato malese. La griglia è comunque compattissima: sono ben 13 i rider nello spazio di mezzo secondo! La sessione è disturbata da un acquazzone pomeridiano, che “congela” i tempi della mattina. I piloti approfittano poi del rasserenarsi del cielo per compiere qualche giro in condizioni di bagnato.: è iniziato il 2022: cosa succede nel Day 2? Con 1’58?131, Bastianini è il nuovoman del tracciato. L’alfiere Gresini Racing ottiene il ...

All'insegna di Enea Bastianini (Gresini Racing) la seconda giornata diUfficiali in Malesia sulla pista di Sepang. L'italiano è diventato il pilotapiù veloce di sempre sul Sepang International Circuit fermando il tempo a 1'58"...Domani il giorno dopo la fine deiufficiali dellaa Sepang, il Ducati Lenovo Team, Campioni del Mondo in carica del titolo Costruttori e a Squadre, sveleranno la tabella di marcia per la nuova stagione 2022 del Campionato ...Con otto moto schierate in pista la Ducati gioca il tutto per tutto. Per vincere quel titolo che gli manca dal 2007 (con Casey Stoner), a Bologna puntano sulla quantità, oltre che sulla qualità.La seconda giornata di test MotoGP 2022, sul tracciato malese di Sepang, ha visto due protagonisti: la pioggia ed Enea Bastianini. La prima, dopo aver iniziato a scendere copiosamente nel primo ...