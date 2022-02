Milan, Rebic ha svolto parte di allenamento con il gruppo | PM NEWS (Di domenica 6 febbraio 2022) Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ante Rebic ha svolto oggi parte dell'allenamento insieme al resto della squadra Leggi su pianetamilan (Di domenica 6 febbraio 2022) Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Antehaoggidell'insieme al resto della squadra

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “#Ibra e #Rebic non saranno disponibili domani, grande lavoro invece di #Tomori che sarà a disposizione ma… - AntoVitiello : #Pioli: “#Rebic? Purtroppo a fine settimana scorsa ha subìto un trauma alla caviglia e non è ancora guarito, speria… - SkySport : Serra, arbitro di Milan-Spezia: 'Pensavo che Rebic volesse strangolarmi... poi ha capito' #SkySport #Serra… - Frances54325203 : RT @FraNasato: Secondo Milannews Rebic questa mattina ha svolto buona parte del lavoro in gruppo sul campo compresa la partitella finale #M… - GIUSPEDU : RT @FraNasato: Secondo Milannews Rebic questa mattina ha svolto buona parte del lavoro in gruppo sul campo compresa la partitella finale #M… -