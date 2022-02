Infortunio Pavoletti | ecco perchè non sarà in campo in Atalanta Cagliari

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ildovrà fare a meno anche di Leonardoper il match di Bergamo contro l’. Le ultime sull’L’attaccante numero 30 delLeonardonon prenderà parte alla gara di Bergamo contro l’. Come appreso dalla redazione diNews24 il bomber rossoblù ha accusato un leggero affaticamento all’adduttore destro che non gli permetterà di scendere in. L'articolo proviene da Calcio News 24.