Il bilancio di Inter - Milan: sei Daspo e due denunce per aggressione (Di domenica 6 febbraio 2022) Per festeggiare la vittoria nel derby non ha resistito e ha deciso di invadere il terreno di gioco durante Inter - Milan: automatico il Daspo emesso dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi nei ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Per festeggiare la vittoria nel derby non ha resistito e ha deciso di invadere il terreno di gioco durante: automatico ilemesso dal Questore dio Giuseppe Petronzi nei ...

Advertising

YBah96 : RT @Gazzetta_it: Il bilancio di #InterMilan: 6 Daspo, due denunce per aggressione - RPozzolli : Il bilancio di Inter-Milan: sei Daspo e due denunce per aggressione. Tra questi 1 tifoso dell’Inter è stato denunc… - sportli26181512 : Il bilancio di Inter-Milan: sei Daspo e due denunce per aggressione: Il bilancio di Inter-Milan: sei Daspo e due de… - enricoI00 : RT @Gazzetta_it: Il bilancio di #InterMilan: 6 Daspo, due denunce per aggressione - Gazzetta_it : Il bilancio di #InterMilan: 6 Daspo, due denunce per aggressione -