Gigi Buffon ancora nella storia: nuovo record stabilito! (Di domenica 6 febbraio 2022) Gianluigi Buffon continua a scrivere la storia. nella partita giocata tra Parma e Benevento, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale non ha subito gol e ha realizzato il clean sheet numero 500 della sua infinita e meravigliosa carriera. Buffon record ParmaDi queste 500, ben 322 erano con la maglia bianconera, 92 con il Parma, 9 con il Paris Saint-Germain e 77 con la maglia azzurra dell’Italia. Un campione infinito che, forse, potrebbe servire a Roberto Mancini, come uomo spogliatoio negli spareggi per il Mondiale in Qatar.Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Gianluigicontinua a scrivere lapartita giocata tra Parma e Benevento, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale non ha subito gol e ha realizzato il clean sheet numero 500 della sua infinita e meravigliosa carriera.ParmaDi queste 500, ben 322 erano con la maglia bianconera, 92 con il Parma, 9 con il Paris Saint-Germain e 77 con la maglia azzurra dell’Italia. Un campione infinito che, forse, potrebbe servire a Roberto Mancini, come uomo spogliatoio negli spareggi per il Mondiale in Qatar.Francesco Scanu

Advertising

MarrusoMino : RT @AntonellaCozzi1: Bellissimo ?? Un predestinato... Infatti è nato lo stesso giorno di Gigi Buffon!!! - BianconeraNews : Ancora un record per #Buffon... - Ajejebrazov17 : @LucioFazio No, tu lo sei. TUTTI i romanisti hanno visto e ammesso il fallo, ma secondo un ragionamento da bambini… - albe_68 : @snorristorluson @lukaku2017 @Bonner_one @capuanogio un bidone dell’immondizia al posto del cuore (cit. Gigi Buffon) - finoallafine180 : @Marco_Piso_71 Che Poi dominata è un parolone... Eh Handanovic secondo me avrebbero dovuto cambiarlo... Non è Gigi Buffon -