Formazioni ufficiali Udinese-Torino | Serie A 2021 2022

Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - ILOVEPACALCIO : Campobasso-Palermo: le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - BariLive : Bari-Messina, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Pordenone-Spal, le formazioni ufficiali: c'è Butic, Mancosu con Colombo e Finotto: Ecco le formazioni ufficiali di… - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sceglie Ospina. Osimhen torna titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Venezia - NapoliVENEZIA (4 - 3 - 3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Crnigoj, Ampadu; Johnsen, Henry, Nani. All. Zanetti NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di ...Bologna - EmpoliBOLOGNA (3 - 5 - 2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Vignato; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic EMPOLI (4 - 3 - ...Queste le formazioni ufficiali della gara Campobasso-Palermo, valevole per la 25ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30. CAMPOBASSO: 12 Zamarion, 5 Menna, 6 ...Manca poco al fischio di inizio del match tra Campobasso e Palermo, gara valida per la 25esima giornata del campionato di Serie C Girone C. Queste le formazioni ufficiali della gara che avrà luogo ...