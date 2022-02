Covid: Israele, record di malati gravi, ma pandemia rallenta (Di domenica 6 febbraio 2022) Un numero record di 1.263 malati gravi ricoverati negli ospedali è stato registrato ieri in Israele, malgrado la quinta ondata di Covid sembra essere entrata nell'ultima settimana in una fase di calo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) Un numerodi 1.263ricoverati negli ospedali è stato registrato ieri in, malgrado la quinta ondata disembra essere entrata nell'ultima settimana in una fase di calo ...

