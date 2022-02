Covid, in ufficio da positivo: sospeso il direttore dell'Arpa Basilicata (Di domenica 6 febbraio 2022) commenta E' stato sospeso dalle sue funzioni Antonio Tisci, direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Era stato denunciato dai carabinieri del Nas ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) commenta E' statodalle sue funzioni Antonio Tisci,generale'Agenzia regionale per la protezione'ambiente. Era stato denunciato dai carabinieri del Nas ...

