Conservatorio Benevento, Lonardo: "Depositerò interrogazione in Senato" (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – "Depositerò domattina in Senato una interrogazione ai ministri dell'Università, della Pubblica Amministrazione e dell'Economica sul Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento". Ad annunciarlo la senatrice di Noi Di Centro, Alessandrina Lonardo. "Avendo ricevuto segnalazioni riguardanti anomalie gestionali e amministrative e nei rapporti interni tra presidente, direttore, consiglio accademico e consulta degli studenti ho deciso di interrogare i ministri competenti. C'è inoltre una questione posta dai sindacati su numerose assunzioni e anche sulla vicenda chiederò chiarimenti ai ministri interessati", conclude la senatrice Lonardo. Si allega l'interrogazione

